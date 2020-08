Les bars et restaurants pourraient-ils fermer plus tôt à Paris et en Ile-de-France ?

© BERTRAND GUAY / AFP/Archives

PARTAGER : Auteur(s): FranceSoir

Les bars, mais aussi les restaurants et les commerces ouverts la nuit, devront-ils bientôt tirer le rideau à 23 heures comme à Marseille ? Le scénario est sur la table. Le porte-parole du gouvernement n’a pas écarté l’hypothèse, mercredi lors de la conférence de presse d’après conseil des ministres. Gabriel Attal a ainsi répondu à une question : « D’autres mesures peuvent intervenir en fonction de l’évolution de l’épidémie. Ça peut être le cas de Paris et de la région Ile-de-France dans les prochains jours » Dans la région parisienne, les professionnels de la restauration, notamment, retiennent leur souffle, mais commencent à faire les comptes, sur une potentielle (et supplémentaire) perte de chiffre d’affaires. Ces mesures interviendraient après le confinement, un déconfinement plus tardif pour les bars et restaurants et une saison touristique bien terne dans une capitale vidée de ses touristes étrangers. Paris, Marseille, même situation ? Paris craint bien de suivre la voie de Marseille, sous le coup de mesures supplémentaires depuis le début de la semaine. Si les départements de Paris et des Bouches-du-Rhône sont bien classés en « zone de circulation active du coronavirus », la situation est-elle comparable ? Au 25 août à Paris, 300 patients étaient hospitalisés, dont 41 en réanimation. Le taux d’incidence, c’est à dire le nombre de cas positifs pour 100000 habitants, était de 73,55, légèrement plus bas qu’au milieu du mois d’août (81,4 le 14). Si l’on compare avec les Bouches-du-Rhône, le taux d’incidence est plus élevé dans ce département, à 85,03. Si l’on zoome sur Marseille, le chiffre grimpe à 145, alors que le seuil de vigilance est, rappelons-le de 50. Au 25 août toujours, 192 patients Covid étaient hospitalisés dans les Bouches-du-Rhône, dont 45 nouveaux malades, et 23 se trouvaient en réanimation. Reste le taux de positivité des tests : il est actuellement de 7,3% à Marseille (6,3% dans l’ensemble des Bouches-du-Rhône) et de 5,3% à Paris, alors que la moyenne nationale est de 3,6%.

Auteur(s): FranceSoir