Les footballeurs ont plus de risque de souffrir de démence selon une étude

Après une bonne nouvelle pour les supporters parisiens qui ont célébré la victoire de leur équipe contre le FC Barcelone mardi 14, une étude publiée ce mercredi 15 démontre que les footballeurs seraient plus inclinés à présenter des signes de démence. C'est la revue médicale Acta Neuropathologica qui a publié cette étude menée par l'Institut de neurologie de l'University College of London, une bien moins bonne nouvelle pour le football.

La recherche s'est faite à partir de six autopsies d'anciens footballeurs américains et d'anciens boxeurs et 14 dossiers d'anciens footballeurs atteints de démence et hospitalisés à Swansea au Pays de Galles entre 1980 et 2010.

Sur les six autopsies effectuées, quatre ont révélé des encéphalopathies traumatiques chroniques (ETC): des affections cérébrales. "Nos résultats montrent un lien potentiel entre la pratique du football et l'ETC" a expliqué le docteur Helen Ling. Il n'y aurait pas de risque pour les joueurs occasionnels, les professionnels par contre sont directement concernés.

Le docteur Ling a d'ailleurs insisté sur le fait qu'une coopération avec la Fédération anglaise de football et la Fifa était nécessaire pour urgemment "identifier ces risques".

Les footballeurs atteints d'ETC avaient aussi la maladie d'Alzheimer et c'est peut-être la combinaison des deux maladies qui a provoqué les démences, mais rien n'est sûr.

Les footballeurs ne subissent que rarement des coups violents, selon les chercheurs c'est la répétition "d'impacts répétitif non commotionnels" qui causeraient les dommages.