Hôpitaux: le "No Bed Challenge" pour dénoncer le manque de lits aux urgences

Ils ont tiré le signal d'alarme. Pour dénoncer le manque de lits dans les établissements hospitaliers, les urgentistes ont lancé en janvier dernier un concours nommé "No Bed Challenge" dont le but est de recenser quotidiennement le nombre de patients qui ont passé la nuit sur un brancard, selon une information rapportée mercredi 14 par Sud Ouest.

"Cette action, basée sur les déclarations quotidiennes, par chaque service d’urgence, du nombre de patients restés sur des brancards la nuit par faute de lit d’hospitalisation, permettra d’identifier et de mettre en avant les établissements qui ont réellement pris en compte l’aval des Urgences et surtout ceux qui restent passifs dans la situation inacceptable actuelle", a expliqué François Braun, le président de Samu-urgence de France (SUdF). Tous les matins avant 10h, le responsable du service des urgences doit donc renseigner les données qu'il détient sur un site Internet avec des codes sécurisés.

L'organisme, qui publiera chaque semaine et chaque mois les 10 meilleurs élèves et les 10 moins bons, souhaite avoir un aperçu précis de la situation des services des urgences en France. Concrètement, chaque établissement se verra attribuer une couleur allant du vert (aucun patient sur un brancard) au noir (plus de huit patients sur des brancards).

"Nous ne pouvons, nous ne devons plus accepter la maltraitance des patients, la surcharge des Urgences étant, et ceci est largement prouvé, responsable d’une augmentation de la morbi-mortalité", a ajouté le président de SUdF rappelant qu'il était de notre "responsabilité d’alerter avec force les pouvoirs publics et nos concitoyens". Il s'est également dit persuadé "que tous les services d’urgence s’impliqueront totalement dans cette campagne". Au total, la nuit dernière 366 patients ont passé la nuit sur un brancard.