Opioïdes : Les États-Unis veulent tester un vaccin contre l'héroïne et le fentanyl

Pour faire face à la crise des opioïdes qui ravage de nombreux pays, des chercheurs américains de l'Université du Montana misent sur un vaccin. Le produit devrait être testé sur l'Homme dès 2024.

Dans leur communiqué, les chercheurs expliquent : "Selon l'Institut national de la santé, plus de 106.000 décès par overdose ont été signalés aux États-Unis en 2021. 71.000 d'entre eux peuvent être attribués à des opioïdes synthétiques comme le fentanyl."

Le vaccin : solution à tous nos problèmes ? Dans ce cas, ils devraient inciter l'organisme à produire des anticorps spécifiques aux produits addictifs qui lient la drogue dans le sang et l'empêcheront de pénétrer dans le cerveau. Théoriquement, ceci limiterait les effets euphorisants et potentiellement mortels de l'héroïne ou du fentanyl.

"Nous prévoyons de tester nos vaccins sur l'homme au début de l'année 2024", a déclaré le Dr Evans. "Le premier vaccin ciblera l'héroïne, et sera suivi par un vaccin contre le fentanyl dans le cadre d'essais cliniques de phase I. Une fois que nous aurons établi l'innocuité et l'efficacité précoce de ces premiers essais cliniques, nous espérons mettre au point un vaccin multivalent combiné ciblant à la fois l'héroïne et le fentanyl."

