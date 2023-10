Pfizer et BioNTech déprécient leurs stocks, les produits anti-Covid n'ont plus la cote

Alors que Pfizer se retrouve avec huit millions de traitements Paxlovid sur les bras — renvoyés par les États-Unis, BioNTech a annoncé ce lundi une dépréciation de ses stocks liés au vaccin anti-Covid à hauteur de 900 millions d'euros.

Manifestement, la lutte anti-Covid n'est plus à l'ordre du jour en cette fin d'année 2023. Quelle peine pour ses principaux chevaliers ! Comme le rapportent Les Echos, l'État fédéral américain va restituer à Pfizer 7,9 millions de traitements Paxlovid, leur antiviral. Le laboratoire américain avait annoncé vendredi abaisser ses prévisions pour l'ensemble de son exercice 2023, à cause de ventes de produits (vaccin et traitement) liés au Covid-19 inférieures à ses attentes.

En parallèle, le laboratoire pharmaceutique allemand BioNTech — partenaire de Pfizer — a annoncé devoir déprécier pour 900 millions d'euros ses stocks liés au vaccin Comirnaty, à cause d'une demande insuffisante. Comme le rapporte l'AFP, cette charge va représenter "la moitié de la part du bénéfice imposable" que BioNTech dégage dans le cadre de l'accord avec le géant Pfizer pour la commercialisation du vaccin.

Le chiffre d'affaires que BioNTech va réaliser en 2023 au titre du vaccin contre le Covid va s'en ressentir, a indiqué la société. Il était déjà attendu en chute de plus de deux tiers cette année, à environ cinq milliards d'euros, par rapport à 2022.