Présidentielle 2017: France Alzheimer interpelle les candidats à travers une campagne (VIDEO)

A moins de deux mois de l'élection présidentielle, l'association France Alzheimer a lancé jeudi 9 une campagne à destination des candidats. Sur son nouveau site Internet "Tous candidats à la maladie", elle met en lumière son propre programme qu'elle souhaiterait voir repris par les aspirants à l'Elysée. L'objectif: les sensibiliser à la maladie d'Alzheimer et susciter l'engouement du grand public. Au total, 23 propositions y sont inscrites.

L'association souhaiterait notamment changer le regard sur la maladie, adapter le parcours de soins, alléger les coûts de la maladie, réinvestir pour la recherche, reconnaître et soutenir les aidants et aussi mieux diagnostiquer la maladie pour mieux accompagner. Sur le site Internet, il est également possible de comparer les propositions des candidats et de faire un don. "L’objectif est que chaque candidat puisse se positionner en intégrant tout ou partie de ces propositions à son programme présidentiel. Le prochain président de la République aura la lourde responsabilité de donner une nouvelle impulsion à la politique de santé publique concernant la maladie d'Alzheimer et les pathologies apparentées lors des cinq prochaines années", a expliqué Joël Jaouen, le président de France Alzheimer.

En parallèle l'association a diffusé une vidéo dans laquelle les politiques bégaient, hésitent et cherchent leurs mots. "La vidéo de promotion de cette campagne adresse volontairement un clin d'œil à l'un des premiers préjugés touchant la maladie, à savoir la perte de mémoire. L'occasion de rappeler à chacun que les familles, elles, ne doivent pas être oubliées ni des politiques, ni des citoyens. Enfin, cette tonalité sarcastique, qui peut prêter à sourire et à dédramatiser un sujet lourd émotionnellement, marque nécessairement les esprits", a-t-il expliqué au HuffPost. Et d'ajouter: "Nous avons tous un rôle à jouer et, compte-tenu de l'augmentation continue du nombre de personnes malades, il y a urgence à agir. C'est ce message avant tout que nous voulons faire passer".

Au total, trois millions de personnes sont concernées par la maladie d'Alzheimer dont 900.000 malades. Selon les chiffres divulgués par France Alzheimer, 600 nouveaux cas par jour sont diagnostiqués. Et d'après leurs dires, un Français sur quatre de plus de 65 sera touché par la maladie d'ici 2025.

(Voir ci-dessous la vidéo de campagne de l'association France Alzheimer):