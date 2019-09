Rhume : les meilleurs remèdes naturels et alternatifs aux médicaments

L’automne est là, les températures chutent et le risque d’attraper un rhume, lui, augmente. Pour booster le système immunitaire, et réduire la durée et la puissance des symptômes, plusieurs remèdes naturels existent et s’avèrent particulièrement efficaces.

Nous le savons désormais grâce aux alertes répétées de l’association 60 millions de consommateurs : de nombreux médicaments vendus sans ordonnance et supposés lutter contre les symptômes du rhume sont tout simplement inutiles et, pour certains d’entre eux, même dangereux pour la santé.

Grâce à quelques remèdes naturels, on peut booster nos défenses naturelles et réduire, si le rhume est installé, les symptômes tels que maux de tête et de gorge, toux et nez qui coule.

En phytothérapie : échinacée, ail et vitamine C

Absorber une dose suffisante de vitamine C au quotidien permet de doper nos défenses immunitaires. Idéalement, on préfère la consommer fraîche (issue des fruits et des légumes tels que les oranges, les poivrons ou encore le citron et le kiwi) plutôt que sous forme de comprimé. Si le rhume est là, la vitamine C reste intéressante pour réduire la fatigue et, selon de nombreuses études, la durée du rhume.

L’échinacée était une plante très populaire auprès des médecins avant l’apparition des antibiotiques. Les Allemands continuent à la consommer sous toutes ses formes pour lutter contre les affections ORL. Prise sous forme de tisane par exemple, dès l’apparition des premiers symptômes, elle réduira la durée du rhume d’une à deux journées.

Comme la vitamine C, l’ail permettrait de prévenir l’apparition du rhume. Si les symptômes sont là, consommez 4 gousses d’ail frais chaque jour (soit l’équivalent de deux à trois grammes d’ail séché en gélule par exemple).

A noter que l’extrait de pépin de pamplemousse est connu pour ses vertus stimulantes du système immunitaire. Attention cependant aux interactions médicamenteuses. Demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.

En aromathérapie : la synergie des huiles essentielles

L’aromathérapie doit être manipulée avec précaution et, par principe, ne doit pas être utilisée chez les enfants de moins de 7 ans et les femmes enceintes ou allaitantes. Pour les autres, les huiles essentielles sont souvent d’une aide précieuse.

- L’eucalyptus radié est décongestionnante, antiseptique et expectorante

- L’huile de tea tree est antibactérienne et antivirale

- Le niaouli booste les défenses immunitaires

- La menthe poivrée est tonifiante

En cas de rhume, on peut préparer un mélange dilué à 10% dans une huile végétale, que l’on appliquera à l’intérieur des poignets ou sur le plexus solaire. On peut aussi, tout simplement, respirer ces huiles en alternance, au cours de la journée, en penchant son nez au-dessus du flacon.

Les remèdes ayurvédiques contre le rhume

La médecine traditionnelle indienne dispense deux conseils ultra-efficaces en cas d’affection ORL. Pour prévenir le rhume et déboucher le nez lorsque les symptômes sont bien installés, un geste simple : le nettoyage du nez. A l’aide d’un Neti Pot (aussi appelé Lota), la tête penchée sur le côté, on verse de l’eau salée dans une narine afin qu’elle ressorte par l’autre narine. On peut également utiliser une dosette de sérum physiologique ou un spray d’eau de mer.

Dès les premiers symptômes, autre geste est incontournable recommandé en ayurveda : la décoction d’épices et de miel. Idéalement, mélangez du gingembre frais, de la cannelle, des clous de girofle et de la cardamome. Faites frémir dans un peu d’eau pendant une dizaine de minutes. Ajoutez une cuillère à café de miel et buvez. Ce mélange va réchauffer le corps et lutter efficacement contre le virus et ses symptômes. Répétez l’opération deux à trois par jour.