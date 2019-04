Une Américaine vit 99 ans avec les organes inversés (photo)

Une Américaine de 99 ans est décédée de mort naturelle l'an dernier. Elle avait pris ses dispositions pour que son corps soit donné à la science. Des étudiants en médecine ont donc eu l'occasion quelques semaines après de disséquer cette femme, qui s'appelait Rose Marie Bentley. Et ce qu'ils ont découvert les a beaucoup surpris.

Warren, un des étudiants qui a eu l'occasion de travailler sur le corps de la nonagénaire, a expliqué à CNN qu'une "veine importante qui se trouve normalement à droite du cœur n'était pas là".

Il a averti son professeur qui l'a d'abord un peu pris de haut, pensant que son élève était tout simplement mauvais, puis a vu par lui-même que les organes de Rose Marie Bentley étaient inversés, comme avec un effet miroir.

L'estomac se trouvait à droite, alors qu'il est à gauche. Le foie n'était pas à la bonne place. La rate non plus. Tout le reste de l'appareil digestif était aussi inversé.

Cette femme souffrait en réalité d'une malformation rare qui touche un bébé pour 20.000 naissances: situs inversus avec lévocardie.

Mais en général, les personnes qui en sont atteintes ont une espérance de vie très faible. Seuls 5 à 13% des malades vivent au-delà de cinq ans.

