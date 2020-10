Utilisation des lits équipés en France, vidéoanimation région par région

Dans un précédent article nous évoquions les chiffres au-delà des apparences, décès, urgences, situation par département depuis mars 2020.

Depuis le mois de septembre 2020, nous avons entendu de nombreuses fois le gouvernement parler de l’occupation des lits de réanimation. Le collectif Santé en Danger présidé par le Dr. Arnaud Chiche a dénoncé à plusieurs reprises l’absence de gestion de l’hôpital par les autorités, allant jusqu’à faire des propositions au gouvernement qui n’ont même pas été écoutées alors qu’elles avaient reçus le support de beaucoup d’experts.

Urgences saturées ? Dans cet article nous vous proposons quelques vidéos sur le taux d’occupation à la date du 26 octobre 2020. En temps normal il y a approximativement 80 000 passages aux urgences par jour. Les urgences ont chuté de 45% pendant le confinement. Cela veut donc dire que bien des patients ayant d’autres comorbidités n’ont pas été aux urgences et sont restés chez eux à cause du confinement. Après la fin du confinement 14 semaines auront été nécessaires pour retrouver le niveau de visite aux urgences reviennent à la « normale ».

L’offre de lits équipés

L’offre de soins aux urgences se répartit en plusieurs types de « lits ». La France compte 5290 lits de réanimation, 5686 lits de soins intensifs et 7941 lits de soins continus. Le type de lit se différencie sur trois critères principaux : le personnel, la qualification du personnel et l’équipement du lit. En l’occurrence un lit en réanimation demandera un personnel plus important, plus qualifié et un équipement plus complet.

Comment illustrer la dynamique par départements de l'utilisation des lits de réanimation, de soins intensifs et de soins continus ?

Ces vidéos représentent le taux d’occupation des lits équipés pour traiter les patients Covid-19 nécessitant des soins de réanimations afin de visualiser la tension hospitalière.

Les lits en réanimation sont en vert, les lits en soins intensifs en marron et les lits en soins continus en rouge. Plus les barres sont grandes plus la tension aura été élevée. Un grand merci @PublicGringo pour les animations. Retrouvez votre région ci-dessous :

France

Top 30

Auvergne-Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche-Comté

Bretagne

Centre-Val de Loire

Grand Est

Hauts-de-France

Île-de-France

Normandie

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse