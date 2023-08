Vers la légalisation du cannabis en Allemagne ?

DÉPÊCHE — Le Conseil des ministres allemand a adopté ce jour un projet de loi légalisant le cannabis à des fins récréatives, tout en encadrant son achat, sa culture et sa consommation. Contrôler plutôt qu'interdire, c'est l'idée défendue par le ministre de la Santé, Karl Lauterbach.

Le texte s'attaque à "trois problèmes jusqu'ici non résolus : la consommation croissante de cannabis, notamment chez les jeunes, la hausse de la criminalité liée à la drogue et un marché noir important", explique Karl Lauterbach. Pour ça, il faudrait autoriser et contrôler.

Si le Parlement venait à voter le texte lui aussi, il sera possible d'acheter et posséder jusqu'à 25 grammes de cannabis dès 18 ans. Il sera aussi autorisé de cultiver jusqu'à trois plants pour son propre usage.

Par ailleurs, la nouvelle loi prévoit la création d'associations à but non lucratif dont les membres adultes (nombre limité à 500) pourront cultiver la plante pour leur seule consommation, sous la surveillance des pouvoirs publics. Comme le rapporte l'AFP, ces "Cannabis Social Clubs" auront une activité réglementée : ils ne pourront approvisionner que leurs membres, à raison de 25 grammes par jour et avec un maximum de 50 grammes par mois. Pour les jeunes âgés de 18 à 21 ans, ce sera un peu moins : 30 grammes par mois. Selon le site de la Fédération des "Cannabis Social Clubs", au moins 111 associations ont déjà été créées.

La consommation de cannabis devra se faire à l'extérieur et à plus de 200m de ces clubs. Elle sera par ailleurs interdite à moins de 200 mètres des écoles, aires de jeux, terrains de sport et associations pour les jeunes.

De fait, l'Allemagne se doterait avec ça d'une des législations les plus libérales d'Europe, emboitant le pas à Malte, au Luxembourg et aux Pays-Bas.

Des plans "irresponsables" pour le ministre régional de la Santé de Bavière, Klaus Holetschek. Idem pour l'association des pédiatres en Allemagne, qui condamne "fermement" le texte.