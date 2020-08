Apple, la pomme qui veut manger la poire

Cela peut paraître incroyable, mais Apple vient d’intenter une action en justice pour faire interdire le logo d’une petite entreprise parce qu’il est en forme de… poire.

A priori, on pourrait se dire que les juristes d’un géant comme Apple ont autre chose à faire que pourchasser les logos fruités. Et bien non ! La cible du moment – car il y a des précédents -, c’est Prepear, une start-up américaine de cinq personnes qui a lancé une appli de cuisine.

Problème, le logo en forme de poire verte qui ne plaît pas à la marque à la pomme. Estimant qu’« un dessin de fruit minimaliste et une feuille à angle droit rappelle facilement le célèbre logo de pomme d’Apple » (jugez-en par vous-même), le géant s’oppose à l’enregistrement de la marque Prepear.

Russel Monson, l’un des représentants de l’entreprise, rappelle qu’Apple « s’est opposé à des dizaines d’autres petites entreprises ayant un fruit pour logo ».

« Il est terrifiant de se faire attaquer par l’une des plus grandes entreprises du monde alors que l’on n’a rien fait »

Car Apple sait aussi profiter de la situation et n’ignore certainement pas que les entreprises que la firme attaque n’ont absolument pas les moyens de dépenser des dizaines de milliers de dollars dans un marathon juridique.

La réponse, une pétition

C’est le cas pour Prepear, qui pour autant décidé de ne pas se laissé faire et de riposter avec une pétition en ligne. Copropriétaire de l’application, Nathalie Monson estime en effet qu’il est de « mon devoir de rester ferme ».

« Je m’engage, écrit-elle sur son compte Instagram, à ce que Prepear se défende contre Apple afin de garder notre logo, mais aussi pour envoyer un message aux autres grandes entreprises tech : elles ne peuvent pas brutaliser les petites entreprises sans s’attendre à des conséquences ».