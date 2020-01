Du sextoy connecté à l'auto elec' de Sony: 5 innovations insolites du salon de Las Vegas

Le Consumer Electronic Show est l’occasion pour les constructeurs de dévoiler les produits high-techs qui seront prochainement commercialisés. Zoom sur 5 de ces innovations qui pourraient, ou non, changer notre vie.

Sero, la télévision motorisée et pivotante de Samsung

La nouvelle télévision Samsung est motorisée et peut être basculée à tout moment à la verticale pour afficher un portrait en hauteur. L’utilité d’un tel gadget ne paraît pas évidente à première vue. Mais elle sautera sans doute aux yeux des accros aux selfies et aux réseaux sociaux. La Sero se branche sur un smartphone par Bluetooth et son orientation s’adapte au format de la photo. Commercialisation en avril pour 1500€. Un tarif qui peut paraître élevé pour un écran 43 pouces.

Vision-S, la voiture électrique de… Sony

L’une des surprises majeures de ce Consumer Electronique Show vient de Sony qui a dévoilé un concept de voiture électrique, développé en partenariat avec Qualcomm, Nvidia, Bosch ou encore Blackberry et Magna. Objectif pour le constructeur japonais qui n’était pas attendu dans ce domaine: démontrer son talent dans différents domaines et, sans doute, proposer aux constructeurs auto d’embarquer ses technologies. La Vision-S est dotée de 33 capteurs et d’un habitacle muni de nombreux écrans, à commencer par une grande dalle panoramique. Côté audio, Sony promet une véritable immersion grâce à un système 360 Real Audio: les amateurs apprécieront ainsi notamment les haut-parleurs situés dans les appui-têtes, à la hauteur des oreilles.

Thinkpad X1 Fold, la tablette pliable de Lenovo

On se souvient du smartphone pliable de Samsung, le Galaxy Fold. Le produit développé par Lenovo est beaucoup plus grand puisque, lorsqu’elle est ouverte, la tablette Thinkpad X1 Fold est quasiment aussi grande qu’un ordinateur 13 pouces. Fermé, il est de la dimension d’un grand roman et se range donc facilement. Il est fourni avec un clavier séparé que l’on peut placer à l’avant de la tablette. A noter que le X1 Fold a le mérite, contrairement aux ordinateurs pliables également présentés lors de CES, d’être très prochainement commercialisé: d’ici 2020, vous devriez pouvoir le trouver en rayon, moyennant 2500€ environ.

Rollbot, le robot de la salle de bains du futur

Au rayon des innovations qui attirent l’œil mais ne se retrouveront pas tout de suite dans votre maison, il y a ce robot de la marque Charmin qui, aux États-Unis notamment, commercialise du papier toilette… Le Rollbot est doté de deux fonctions majeures : il peut aller chercher un rouleau en toute discrétion si vous tombez en rade au mauvais moment... Et il est capable de vous faire savoir, sans que vous ayez à ouvrir la porte des toilettes ou de la salle de bains, si l’espace est utilisable… d’un point de vue olfactif. Le Rollbot ne sera certes pas commercialisé dans les années à venir mais nous donne un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler les toilettes du futur, selon son fabricant.

«Osé», le sextoy banni de Lora DiCarlo de retour au CES

L’affaire avait fait grand bruit l’année dernière: promu en amont du salon en 2019, le sextoy Osé avait finalement été banni du salon car jugé «obsène» par les organisateurs. Ce jouet connecté destiné aux femmes et imaginé par une femme, Lora Haddock, se retrouve de nouveau sous les projecteurs cette année puisqu’il a reçu l’autorisation d’être présenté au salon. Il promet à ces dames les mêmes sensations que lors d’un véritable rapport sexuel avec un homme.