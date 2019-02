Couples, handicap, gilet jaune… 230 nouveaux emojis arrivent sur vos téléphones

D'ici l'automne prochain, Apple, Google et Android devraient être en mesure de proposer 230 nouveaux emojis à leurs utilisateurs.

Le Consortium unicode, qui s'occupe de valider ces petits pictogrammes dont on ne peut plus se passer pour écrire un SMS, a révélé ce mercredi la liste des nouveautés, qui met en avant les handicapés, la diversité ethnique et aussi l'homosexualité.

Ainsi, pour envoyer un emoji couple, un utilisateur aura prochainement le choix entre 171 variantes différentes en fonction de la couleur de peau et du genre.

Unicode a aussi misé sur une meilleure représentation des minorités comme les handicapés qui ont leurs propres émoticônes (toujours disponibles avec des couleurs de peau et de cheveux différentes).

Il existe notamment des pictogrammes pour les sourds et malentendants, représentés par un personnage qui montre son oreille et aussi une oreille seule appareillée. Pour les aveugles et malvoyants, Unicode a aussi validé les emojis chiens guides et canne de déplacement.

A noter aussi de nouveaux émoticônes "gastronomiques" avec des falafels, du beurre, une gaufre, de l'ail, de l'oignon et même une brique de jus de fruits.

D'autres petits pictogrammes ont beaucoup fait rire les internautes comme l'emoji "pinching hand" qui représente une main avec le pouce et l'index mimant un tout petit espace. Qui semble être un hommage au micro-pénis pour certains.

FINALLY a small dick emoji https://t.co/TTvzP609Xv — Kath Barbadoro (@kathbarbadoro) 5 février 2019

Et pour la petite touche "actualités": un emoji "gilet de sécurité", vite assimilé à un gilet jaune même s'il semble plutôt orange sur les photos. Il sera peut-être disponible en plusieurs couleurs.

Si les plateformes font comme l'année dernière, ces nouveaux émoticônes devraient être mis en service à la mise à jour des systèmes vers l'automne.