Des batteries à énergie atomique qui chargent un smartphone pour 50 ans

Une entreprise chinoise a annoncé avoir conçu "des batteries à énergie atomique" miniatures, capables de garder un smartphone chargé pendant 50 ans. Aucun risque, ni pour la santé ni pour l'environnement, évidemment !

S'il est parfois difficile de tenir la journée avec une seule charge, il est plus difficile encore de savoir ce qu'on pourrait faire d'un même smartphone pendant 50 ans. Toujours est-il que l'innovation mérite d'être étudiée, d'autant qu'elle pourrait alimenter d'autres objets, tels que des drones ou de l'équipement médical.

Signés Betavolt Technology, ces petits bijoux de technologie créent de l'électricité en désintégrant des isotopes radioactifs. Une technologie utilisée dans les sous-marins, qu'il faut réduire en taille... et en coût. Tout n'est pas gagné d'avance, donc, même si l'entreprise a déjà produit des batteries qui ne font pas plus d'un centimètre et demi, et fournissent 100 microwatts de puissance.

Reste à savoir si les tests à venir vont se montrer concluants, notamment pour savoir si cela pourrait être dangereux. Pour l'instant, Betavolt Technology se veut rassurante sur tous les plans : aucun rayonnement externe lors de l'utilisation, ni aucune radioactivité une fois l'objet désintégré, et aucun risque qu'il prenne feu. Que demande le peuple ?