En Israël, l'agriculture se pare de drones et d'intelligence artificielle

DÉPÊCHE — La société israélienne BloomX a développé des techniques agricoles de pointe pour palier le manque de bras et répondre aux besoins démographiques. Au milieu des avocatiers, une plate-forme motorisée avance en aspirant le pollen, et au milieu des pommiers, un groupe de drones virevolte et choisit les bons fruits.

"Le problème est qu'il n'y a pas assez de candidats pour cueillir les fruits. Et si l'on regarde vers l'avenir, cela va empirer. D'autre part, les récoltes devraient augmenter : plus de personnes, plus de besoins. Le fossé se creuse, et c'est là que la robotique entre en jeu.", explique le PDG de la société Thaï Sade à Ouest-France.

Partant de ce constat, il met au point des machines pour assurer la "pollinisation artificielle" des vergers : "Il s'agit d'une solution qui répond aux problèmes des pollinisateurs, qui découlent de la mauvaise utilisation des pollinisateurs naturels dans les secteurs commerciaux." Lui, il vise un meilleur rendement à la fois quantitatif et qualitatif.

Le reportage donne à voir deux machines différentes. La première est un tracteur armé d'aspirateurs à pollen, piloté par un humain, qu'on imagine reverser le pollen ailleurs une fois plein. La seconde, c'est un drone équipé d'une ventouse et de nombreuses caméras, qui est capable de choisir les fruits mûrs en fonction de son aspect. "Tout cela se fait de façon totalement autonome", assure le fondateur de BloomX, avant de préciser que "la présence humaine est essentielle" pour s'assurer "que tous les robots travaillent selon les critères".