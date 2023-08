En Russie, objectif Lune pour Luna-25

DÉPÊCHE — Vendredi 11 août, la Russie lancera son atterrisseur Luna-25 sur la Lune. L'agence spatiale russe Roscosmos peinant depuis des décennies à réaliser ses propres projets, c'est le premier engin à partir pour cette destination depuis 1976.

Selon les annonces de Roscosmos, le lancement de Luna-25 aura lieu "le 11 août à 02:10:57 heure de Moscou" (23:10:57 GMT jeudi), et devrait durer entre "quatre jours et demi et cinq jours et demi". Objectif : le pôle Sud de la Lune.

Une fois sur place, Luna-25 et ses quelque 800 kilogrammes auront pour mission de "prélever (des échantillons) et analyser le sol et mener des recherches scientifiques à long terme", a expliqué l'agence spatiale russe dans son communiqué officiel. Elle y restera au moins pendant un an.

Comme le rapporte l'AFP, ce lancement est la première mission du nouveau programme lunaire de la Russie. Il intervient au moment où la Russie cherche à développer ses propres projets et à renforcer sa collaboration spatiale avec Pékin, ayant été délaissée par l'Agence spatiale européenne (ESA) depuis le début de la guerre en Ukraine.

"Nous sommes guidés par le désir de nos ancêtres d'aller de l'avant, malgré toutes les difficultés et toutes les tentatives de nous (en) empêcher", avait déclaré Vladimir Poutine au cours d'un échange avec des employés du cosmodrome. Ce lancement n'est toutefois pas assuré d'être un succès.

En juin dernier, le chef de Roscosmos, Iouri Borissov, avait qualifié la mission lunaire russe de "risquée". "Partout dans le monde, la probabilité de réussite de telles missions est estimée à environ 70%", avait-il noté.

"Ce lancement montrera que les Russes sont capables de s'engager dans l'exploration pacifique de l'espace", assure quand même Vitali Egorov, un spécialiste russe de l'espace.