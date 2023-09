George R.R. Martin et d'autres écrivains portent plainte contre OpenAI (ChatGPT)

Un groupe d'écrivains s'est réuni pour porter plainte contre OpenAI, la start-up californienne à l'origine de ChatGPT, lui reprochant d'avoir violé les droits d'auteurs pour entraîner l'intelligence artificielle. Parmi eux, le créateur de "Game of Thrones", George R.R. Martin.

Comme le rapporte l'AFP, la plainte a été déposée mardi 19 septembre auprès d'un tribunal fédéral de New York. Il s'agit d'une action en nom collectif, dont les plaignants comprennent l'Authors Guild (organisation qui représente les auteurs) et plusieurs écrivains, dont George R.R. Martin et John Grisham.

Ils accusent OpenAI de s'être servie de leurs livres "sans permission" pour entraîner son modèle de langage, qui permet aujourd'hui à ChatGPT de produire des contenus dérivés qui imitent le style des écrivains. De fait, l'entreprise a eu besoin d'une quantité phénoménale de documents pour former son intelligence artificielle, mais n'a jamais pris la peine d'indiquer précisément ce qu'elle avait avalé.

"Au cœur de ces algorithmes se trouve le vol systématique à grande échelle", assènent les avocats. Et de poursuivre : "De manière injuste et perverse, (...) la copie délibérée (du travail) des plaignants transforme donc leurs œuvres en moteurs de leur propre destruction".

La guilde et les auteurs réclament l'interdiction de l'utilisation de livres protégés par des droits d'auteur pour former des modèles de langage "sans autorisation expresse", ainsi que des dommages et intérêts.

OpenAI fait déjà l'objet d'autres poursuites similaires, dont une action de groupe d'ingénieurs informatiques qui attaque aussi Microsoft, son principal investisseur, et la plateforme GitHub. Il en va de même pour Stability AI, Midjourney et DeviantArt, qui sont attaqués par des artistes spécialisés dans l'illustration.