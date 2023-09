IA : Spotify lance "Voice Translation" pour traduire ses podcasts

Lundi 25 septembre, Spotify a lancé son programme "Voice Translation" en s'appuyant sur une technologie d’imitation vocale développée par OpenAI (ChatGPT). L'idée est simple : traduire ses podcasts avec l'intelligence artificielle, pour que tout le monde puisse écouter ce qu'il veut dans sa langue maternelle.

Dans son communiqué, le géant suédois explique vouloir "combler le fossé linguistique" pour que ses podcasteurs "puissent être entendus dans le monde entier". C'est le projet "Voice Translation" : "une fonction révolutionnaire alimentée par l'IA [développée par Open AI - NDLR], qui traduit les podcasts dans d'autres langues, tout en gardant les caractéristiques de la voix originale."

Une annonce qui risque de mettre en danger les doubleurs, bien que ces derniers ne soient pas encore très actifs dans l'univers du podcast.

En tout cas, Spotify est au taquet. En effet, les trois premiers épisodes sont déjà sortis, tous traduits de l'anglais à l'espagnol :

C'est une nouvelle étape de franchie dans la numérisation de la société, nettement accélérée par les performances de l'IA, mais force est de constater que le résultat est impressionnant.

S'il n'y a que de l'espagnol pour l'instant, l'entreprise fait savoir qu'elle prévoit de publier des traductions en allemand et en français dans les prochains jours. Et "ce n'est que le début" : "Nous sommes ravis de donner aux créateurs les moyens de faire connaître leurs histoires à un plus grand nombre d'auditeurs à travers le monde. Les réactions des créateurs et du public à l'issue du projet pilote fourniront des informations importantes pour les extensions, les itérations et les innovations à venir.", rapporte le communiqué.