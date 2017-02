Instagram: partager jusqu'à 10 photos en une seule fois, c'est désormais possible (VIDEO)

Instagram a décidé d'exaucer l'un des souhaits de ses utilisateurs. Désormais, et pour le plus grand plaisir de certains internautes, il est possible de partager sur le réseau social jusqu'à 10 photos ou vidéos en une seule fois afin de créer un album évènement. Pour ce, rien de plus simple. Mais avant d'utiliser cette nouvelle fonctionnalité, il faut tout d'abord télécharger la dernière mise à jour 10.9 de l'application sous IOS ou Android.

Une fois la mise à jour effectuée, l'utilisateur doit appuyer sur la nouvelle icône "Sélection multiple" qui permet de sélectionner plusieurs contenus. Il est ensuite possible de modifier les photos (avec un filtre par exemple) avant de choisir l'ordre d'apparition des éléments. L'internaute peut, à ce moment, en rajouter ou en supprimer. Enfin, il est invité à mettre une légende à l'album avant de taguer ses amis ou de rajouter un lieu. Instagram affichera plusieurs petits points sous un post pour identifier un album à contenus multiples.

Depuis la mise en place de cette nouvelle fonctionnalité, mercredi 22, certains se disent ravis tandis que d'autres regrettent qu'Instagram perde peu à peu sa spécificité: celle de poster une photo unique et parfaite.

Ce n'est pas la première fois ces derniers mois que le réseau social tente de se renouveler. En août dernier, Instagram avait lancé, à l'instat de Snapchat, une nouvelle fonction permettant de publier des photos et des vidéos personnalisées dans une story qui disparaît au bout de 24 heures.

(Voir ci-dessous la vidéo de présentation de cette nouvelle fonctionnalité):