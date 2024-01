Jeff Bezos veut coloniser le système solaire avec Blue Origin

Au cours d'un entretien accordé à Lex Fridman en décembre dernier, Jeff Bezos a assuré qu'il "adorerait voir un trillion d’humains vivant dans le système solaire". Et il a un plan, qui repose notamment sur sa nouvelle entreprise de tourisme spatial Blue Origin.

Heureusement que les milliardaires ne sont jamais à court d'idées pour sauver l'humanité. Toujours dans la mesure, le patron d'Amazon voudrait mettre au point des "stations spatiales géantes" pour que les humains quittent la Terre et peuplent le système solaire tout entier.

Un scénario dystopique pour certains, mais par pour lui. Déjà parce que cela nous ferait beaucoup plus d'humains, donc plus "de vie, d’intelligence et d’énergie", selon lui. Ensuite parce que cela permettrait de sauver la Terre, dont "nous avons sacrifié une partie de la beauté immaculée, contre tous ces autres avantages que nous avons en tant que société avancée."

Selon Bezos, "nous pouvons avoir les deux, mais pour cela, nous devons aller dans l’espace." Aller dans l'espace, trouver nos ressources sur la Lune ou sur des astéroïdes, et revenir sur Terre pour les "vacances".

"Nous pourrions aisément soutenir une civilisation de cette taille avec toutes les ressources du système solaire", explique-t-il au cours de l'entretien.

Tout ça, c'est justement le projet qu'il porte grâce à son entreprise Blue Origin, créée en 2000 : "Blue Origin a été fondée par Jeff Bezos dans le but qu'à l'avenir, des millions de personnes puissent vivre et travailler dans l'espace pour le bien de la Terre." C'est délirant, mais ce n'est pas une blague.

Comme le rapporte Usbek & Rica, en octobre 2023, "Blue Origin a annoncé le lancement de Blue Ring, un projet de plateforme spatiale multi-usages".