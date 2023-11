La Chine veut s'approprier le futur marché des robots humanoïdes

Selon le ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information, les robots humanoïdes "changeront profondément les modes de production et les modes de vie de l’humanité". Aussi l'Empire du Milieu a-t-il prévu de dominer le marché dans les prochaines années.

À partir de 2025, la Chine prévoit de s’organiser pour produire massivement ce type de robots aux traits humains, de sorte qu'elle puisse être le leader du marché d'ici à 2027. Comme le rapporte Le Figaro, "la stratégie vise pour l’essentiel à bâtir un écosystème industriel de taille, comprenant deux à trois géants internationaux, un tissu résistant de petites et moyennes entreprises, ainsi que deux ou trois clusters sur le territoire chinois". Évidemment, il faudra pour cela passer par l'acquisition massive de composants électroniques.

Plus tôt dans l'année, la société chinoise Unitree dévoilait un robot-chien fonctionnant grâce à l'IA, capable de parler. Un peu plus tard, la firme créait un nouveau robot humanoïde "H1", le présentant comme le "robot polyvalent, le plus puissant du monde".

Sans surprise, tous ces projets s'inscrivent dans la guerre économique que la Chine mène contre les États-Unis. Elle ne s'en cache pas et vise la place de numéro un mondial d'ici à 2049, notamment grâce aux marchés technologiques.

Des ambitions qui ne sont pas sans rappeler les projets fous d'Elon Musk, patron de Tesla, xAI, X (Twitter), Neurolink... et créateur du robot humanoïde "Optimus". Bien qu'il assurait que "nous devrions être très préoccupés" par leur développement, il était fier de promettre une "ère d’abondance" assortie d’un "revenu universel élevé". Selon lui, ces robots pourraient "vous suivre partout", tantôt dangereusement, tantôt pour "transformer fondamentalement la civilisation" en faisant le sale boulot à notre place.