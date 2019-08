Menace: un dangereux astéroïde géant va frôler la Terre (vidéo)

Dans la mythologie égyptienne, le dieu Apophis, souvent représenté sous la forme d'un serpent géant, est la personnification du chaos, le dieu des forces maléfiques et de l'obscurité. C'est aussi le nom donné par ses découvreurs à un astéroïde de type "géocroiseur" qui devrait frôler la Terre en 2029. D'après les dernières estimations de la Nasa, le caillou mesurant 340 mètres de large et pesant de 40 à 50 millions de tonnes, devrait passer à 30.000 kms de notre planète.

Si cette distance peut paraitre acceptable, il est important de noter qu'elle est inférieure à l'altitude généralement utilisée par les satellites géostationnaire et de télécommunication. Apophis va donc bel et bien frôler la Terre. Selon les chercheurs, il a seulement une chance sur 100.000 de pénétrer dans notre atmosphère. Mais la moindre variation de sa trajectoire pourrait avoir des conséquences dévastatrices.

It may be a decade away, but scientists are marking their calendars for an asteroid flyby in 2029. This 340-meter-wide asteroid called 99942 Apophis will cruise harmlessly by Earth, about 19,000 miles above the surface. See why it's exciting scientists: https://t.co/MKZu3Of4zr pic.twitter.com/iZuCG4fMJr

— NASA (@NASA) May 2, 2019