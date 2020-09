PS5 de Sony : où l'acheter en précommande et quels jeux vont sortir dès novembre ?

Présentée mercredi 16 septembre, le PS5 de Sony doit sortir dans deux mois, le 17 novembre. Comment la précommander pour la recevoir dès sa sortie en France le 19 novembre ? A quoi s’attendre côté innovations ?



Les gamers sont à l’affût depuis hier et sont manifestement emballés par la nouvelle PS5 de Sony : disponible en pré-commande depuis ce jeudi matin, elle est déjà en rupture de stock chez plusieurs vendeurs, tels que la Fnac ou Darty. . Alors qu’Amazon a emboîté le pas de ses concurrents en fin de matinée ce jeudi, la version classique de la PS5 est d’ores et déjà indisponible. Pour précommander la version standard, avec lecteur de disque, rendez-vous sur Cdiscount, chez qui elle était encore disponible (à l'heure où nous écrivons ces lignes en tout cas).



Difficile de savoir si d’autres exemplaires seront disponibles en précommande d’ici le 19 novembre. Si ce n’est pas le cas, il faudra certainement se précipiter dans les jours suivants la sortie. Mais nul doute que le géant devrait faire en sorte de satisfaire autant de fans de jeux vidéo que possible pour Noël.

Côté prix, comptez 499€ pour la version avec lecteur de disque et 399€ pour la version Digital Edition.

Quels jeux sont annoncés sur PlayStation 5 ?

Les jeux disponibles dès la sortie devraient être nombreux : outre les grands classiques tels que Assassin’s Creed, Fifa 21 ou Fortnite, Sony annonce notamment la sortie de Marvel’s Spiderman et de Sackbpoy. Annoncés également pour la fin de l’année : Harry Potter Hogwarts Legacy, Final Fantasy XVI ou encore God of War.

Quelles caractéristiques pour la PlayStation 5 de Sony ?

Côté nouveautés sur cette console PS5, qui viendra concurrencer la XBOX Series X et Series S de Microsoft (sortie prévue début novembre), notons : un système audio 3D, un SSD de 512 Go avec des débits de 5.5 Go/S, qui permettent de réduire considérablement le temps de chargements, mais aussi une manette DualSense qui renforcera la sensation d’immersion dans le jeu.

Où trouver la PlayStation 5 de Sony au meilleur prix ?

Sur Cdiscount la Digital edition à 399,99€

en précommande sur les sites de la Fnac, Darty ou sur le site d'Amazon

Aucun doute que la PS5 sera l’une des grandes stars de ce Noël 2020

