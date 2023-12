Violation des droits d'auteur : Le New York Times s'en prend à ChatGPT

Convaincu qu'OpenAI a nourri son intelligence artificielle de ses articles, le New York Times a porté plainte contre la société mère de ChatGPT pour violation de droits d'auteur. Si le quotidien ne prévoit pas forcément d'aller jusqu'aux tribunaux, il espère obtenir un accord financier.

"Microsoft et OpenAI ont utilisé notre travail pour développer et commercialiser leurs produits d'IA générative sans avoir la permission du Times", a déclaré à l'AFP une porte-parole du New York Times (NYT), estimant qu'il s'agit d'une "violation des droits d'auteur en termes de contenu et de travail journalistique".

Selon le quotidien, le préjudice financier ne représente pas moins de "plusieurs milliards de dollars".

Cela étant, le NYT dit vouloir éviter d'en arriver à la confrontation judiciaire avec Microsoft et OpenAI ; l'idée serait plutôt de négocier un accord permettant de "recevoir une compensation adéquate pour l'utilisation de ses contenus".

Comme l'explique l'AFP, OpenAI s'est d'ores et déjà entendu avec le groupe de médias allemand Axel Springer, cependant l'accord ne concerne pas l'utilisation de contenus médiatiques pour entraîner son intelligence artificielle (IA), mais l'intégration de ces contenus dans les réponses aux requêtes des utilisateurs de ChatGPT.

L'action en justice du New York Times pourrait donc ouvrir une brèche et représenter une potentielle nouvelle source de revenus pour les médias : en échange de leurs articles, que l'IA pourrait avaler en quantité, ces derniers recevraient une compensation financière. Selon le NYT, ces bénéfices pourraient assurer un maintien de la qualité de travail des journalistes.