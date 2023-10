Air France prévoit de laisser Orly à Transavia

D'ici à 2026, Air France va progressivement quitter Orly et laisser la place à sa filiale "low-cost" Transavia. Les vols internationaux seront davantage concentrés à Paris-Charles-de-Gaulle, tandis que les vols intérieurs seront plutôt à Orly.

Depuis 2019, Air France pâtit de la numérisation des activités professionnelles et des politiques de sobriété énergétiques ; post-Covid, les compagnies traditionnelles ont peiné à retrouver leur fréquentation, en particulier sur les liaisons courtes et les voyages pour raisons professionnelles. Les compagnies "low-cost", à l'inverse, profitent d'une demande croissante.

Pour ces raisons, les activités d'Air France et Transavia vont être un peu plus délimitées. Comme le rapporte l'AFP, six lignes à partir d'Orly seront supprimées : trois vers l'Outremer (Pointe-à-Pitre, Fort-de-France et Saint-Denis de La Réunion) et trois autres en métropole (Toulouse, Marseille et Nice). Transavia prendra le relais vers ces trois dernières villes depuis le même aéroport.

Transavia deviendra ainsi "l'opérateur de référence du Groupe Air France au départ de l'aéroport de Paris-Orly.", a détaillé le groupe dans un communiqué.

Exception pour la Corse : "Conformément au cahier des charges de la Délégation de Service Public (DSP) : les liaisons Air France de/vers la Corse resteraient assurées depuis Paris-Orly", a expliqué la compagnie.

Sur le volet social, Air France se veut rassurante. Les quelque 430 employés au sol à Orly auront un poste équivalent à Roissy, et ceux des grandes villes de province ne devraient pas trop pâtir de changement d'activité. Ce qui n'a pas empêché le président des Républicains Eric Ciotti de dénoncer une décision "sans aucune concertation", "honteuse et scandaleuse", qui "méprise les territoires".