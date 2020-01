Comment se faire rembourser son Pass Navigo de décembre?

Bonne nouvelle pour les voyageurs franciliens qui vivent depuis quarante jour la galère dans les transports en commun : leur Pass Navigo du mois de décembre leur sera intégralement remboursé, soit, et ce n’est pas rien, 75,20€. Voici comment.

2,65 millions d’usagers pourront demander un remboursement sur leur Pass Navigo de décembre. Le Manque à gagner pour la SNCF et la RATP s'élève 200 millions d’euros. Les jeunes abonnés de la carte Imagine R, payable à l’année, bénéficieront eux d’un remboursement correspond à un mois d’utilisation, soit 29,17€.

Une démarche qui se veut simple

Ce dédommagement concerne donc les personnes abonnées annuellement et mensuellement, mais aussi les Franciliens qui ont souscrit en décembre un forfait Navigo semaine, et cela, quelles que soient les lignes empruntées. Ainsi les usagers qui circulent par l’une des lignes non affectées par la grève, à l’image de celles des métros automatiques, profiteront également de la mesure.

L’autorité organisatrice des transports en Ile-de-France entend rendre la démarche de demande de remboursement des plus simples pour les usagers. Concrètement, les détenteurs d’un Pass Navigo devront se rendre sur une plateforme internet pour y indiquer leur numéro d’abonné et répondre à quelques questions simples.

Cette plateforme est annoncée pour la fin du mois de janvier et sera accessible sur le site d’Ile-de-France Mobilités.

Quid de la part employeur ?

Une question reste cependant posée, celle de la part prise en charge par les entreprises. Les employeurs ont en effet obligation de s’acquitter de 50 % du prix des trajets résidence-travail. Est-ce à dire qu’un million de salariés devront les rembourser à leur tour?

Du côté d’Ile-de-France Mobilités, il est précisé que «c’est l’usager qui paye son forfait, c’est lui est remboursé», et que «ce sera à l’entreprise de voir avec ses salariés si elle veut que ses salariés lui reversent la moitié de ce qu’ils ont touché».

Cité par L’Expansion, le président de la FNAUT (Fédération nationale des associations des usagers des transports) Ile-de-France estime cette situation «peu probable», faute d’obligation légale. Qui plus est, Marc Pélissier souligne qu’il sera compliqué pour les entreprises de savoir quel salarié s’est réellement fait remboursé : « Tous ne vont pas faire la démarche, par manque de temps, d’information ou si le site bloque».