Grève du 5 décembre : comment se faire rembourser billets de train SNCF et abonnement ?

Votre train a été annulé à cause de la grève du 5 décembre ? Comment vous faire rembourser vos billets ou votre abonnement ? Pourrez-vous prétendre à un dédommagement en cas de frais ou de perte imprévus liés à cette grève ?

La grève interprofessionnelle du 5 décembre a entraîné de nombreuses annulations de train. Et la SNCF a pris les devants en proposant à ses voyageurs d’échanger ou de modifier leurs billets de train pour un voyage prévu entre le 5 et le 9 décembre. Cet échange ou remboursement concerne tous les billets, y compris ceux qui sont théoriquement non-échangeables et non-remboursables.

Les voyageurs de TGV INOUI ou Intercités ont jusqu’au 11 décembre pour déposer leur réclamation sur le site de la compagnie ferroviaire. Ceux des TER ont 61 jours après la date de fin de validité de leurs billets pour le faire. Pour ce faire, rendez-vous sur le site de la SNCF ou en guichet.

Si vous deviez voyager sur un train OUIGO et qu’il est annulé, vous recevrez un email vous le signalant et vous serez automatiquement remboursé.

Abonnement TER et Transilien : comment se faire rembourser ?

Si vous êtes détenteur d’un abonnement TER ou Transilien et que vous ne pouvez emprunter votre train habituel pendant plusieurs jours en raison de la grève, vous serez en droit de demander un remboursement partiel de votre forfait. Ou d’en demander la prolongation d’autant de jours. Pour ce faire, renseignez-vous auprès d’un guichet ou rendez-vous sur la page dédiée aux réclamations TER et Transilien de la SNCF.

Comment se faire rembourser un Pass Navigo par la RATP ?

La grève à la RATP devrait vraisemblablement durer jusqu’au lundi 9 décembre au moins. En vertu de l’article L. 1222-12 du code des transports, vous êtes en droit de vous faire rembourser votre pass Navigo au prorata des jours non utilisés ou de demander sa prolongation correspondant à la durée de non-utilisation. Vous pouvez envoyer votre demande au service client de la RATP ou la formuler à un guichet Transilien de la SNCF. A noter qu’en fonction de l’ampleur et de la durée du mouvement, il est possible que des mesures de remboursement automatique soient appliquées.

Pourrez-vous être remboursé de frais imprévus liés à la grève ?

Et que faire si la grève engendre des frais ou des pertes imprévus (avion manqué, nuits d’hôtel, location d’une voiture, perte de salaire, etc) ? Sur le principe, vous pourriez être dédommagé puisque c’est prévu par le code civil. Mais les décisions de justice précédentes feront jurisprudence : la SNCF ne peut être tenue pour responsable d’un dommage qu’elle ne peut pas prévoir lors de la conclusion du contrat.

Et si, en octobre dernier, la SNCF avait décidé de rembourser les frais de transports alternatifs et les frais de repas et d’hébergement supportés par les voyageurs dont le train avait été annulé suite à une grève surprise, cette mesure était tout à fait exceptionnelle. Ouigo a d’ores et déjà annoncé que les frais annexes ne seraient pas pris en charge. L’association 60 millions de consommateurs recommande toutefois de conserver toutes les preuves d’un préjudice éventuel.