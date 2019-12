Grève à la RATP : les temps de parcours à pied dans Paris

Après près de trois semaines de grève, les Parisiens et Franciliens ont pris de nouvelles habitudes pour leurs déplacements. Ceux qui le peuvent arpentent les trottoirs pour se rendre au travail. Découvrez les temps de parcours à pied entre les principaux centres d'intérêts de Paris.

Au 18e jour de grève contre la réforme des retraites à la RATP, la situation ne s'améliore guère. Ce lundi 23 décembre, les lignes 3bis, 5, 7bis, 12 et 13 du métro restent totalement interrompues. Et le trafic n’est que très partiel sur les lignes 4, 7, 8, 9, 10, 11, 2 et 3 qui fonctionnent uniquement à certaines heures (entre 6h30 et 9h30 et entre 15h30 et 18h30). De nombreuses stations ne sont pas desservies.

Pour connaître l'info trafic RATP en temps réel, rendez-vous sur notre page dédiée.

En conséquence, la circulation automobile dans Paris est extrêmement dense et il est conseillé de ne pas prendre son véhicule. Les temps de parcours sont bien souvent triplés par rapport à d’habitude.

Pour se déplacer, Parisiens et touristes ont pris l’habitude d’enfiler des chaussures confortables et sillonnent les rues de la capitale à pied. Le quotidien Le Parisien/Aujourd'hui en France a établi une carte des temps de déplacement piéton entre les principaux centres d’intérêts de la ville. Une infographie intéressante qui nous apprend par exemple qu’il faut :

- 44 minutes pour rejoindre la place de la République depuis celle de la Concorde

- 18 minutes de plus pour faire République-Bastille

- 28 minutes pour marcher de la Gare de Lyon à la place d’Italie

- 1h10 pour aller de la Porte de Bercy à la Porte d’Orléans

- 40 minutes de la Porte de Clichy à la Porte de la Chapelle

- 28 minutes de la Porte de Bagnolet à la Place de la Nation

- 40 minutes de Notre-Dame aux Invalides

- 30 minutes de la Tour Eiffel à l’Arc de Triomphe

- 29 minutes pour relier la Gare Saint-Lazare à la Gare de Nord

- 1h20 pour relier la Gare du Nord et la Gare Montparnasse

D’autres moyens de transport alternatifs peuvent faire gagner du temps : vélo, voitures, trottinettes et scooter en libre-service sont très sollicités. Mais les Vélib, par exemple, sont particulièrement mis à rude épreuve : plus de 6 millions de kilomètres ont été parcourus entre le 5 et le 19 décembre et, selon les services de location, plus de 350 vélos sont mis hors service chaque jour, contre 200 environ habituellement. Logiquement, les réparateurs ont du mal à suivre : non seulement ils ont du mal à venir au travail mais une fois dans Paris, ils peinent à circuler pour aller de station en station et réparer les vélos en libre-service...