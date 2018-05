Grève SNCF: lignes RER et Transilien perturbées jeudi 17 mai 2018 (calendrier)

Alors que ce jeudi 17 mai 2018 marque une troisième journée sans grève SNCF mais que le calendrier prévoit sa reprise dès vendredi 18, quelques perturbations demeurent sur les lignes RER et Transilien.

Les difficultés étaient cependant réduites à certains axes et largement moins importantes que les jours de grève.

Sur le réseau RER, les lignes A et B sont ainsi une nouvelle fois épargnées par les perturbations. Sur la ligne C, ce sont trois trains sur quatre qui sont annoncés par la SNCF. Tandis que sur les lignes D et E, il faudra compter deux trains sur trois.

Sur le réseau Transilien, les lignes H, K, R et U affichent un trafic normal ce jeudi. Quelques perturbations demeurent cependant sur le reste du réseau.

Deux trains sur trois sont ainsi annoncés par la SNCF sur les ligne J et L. La même fréquence est attendue sur la ligne P, avec toutefois un service annoncé "normal" entre Esbly et Crécy la Chapelle.

Enfin sur la ligne N, le trafic est également normal à l'exception d'une dizaine de trains supprimés entre 7h et 20h30 sur les axes Paris Montparnasse - Rambouillet, Paris Montparnasse - Dreux, Paris Montparnasse - Mantes la Jolie et Paris Montparnasse - Versailles Chantiers. La liste de ces trains est à consulter ici.

Des perturbations sporadiques donc, mais qui devraient s'intensifier vendredi 18 avec la reprise de la grève. Le niveau de mobilisation reste cependant difficile à prévoir après des semaines d'effritement puis une remobilisation lundi 14 dont les effets se font encore sentir.

La SNCF appelle les usagers à consulter les horaires en ligne avant leur départ via l'Appli SNCF, rubrique "gare", ou sur Transilien.com rubrique "Prochains départs".

Si les trains restent perturbés en dehors des jours de grève, c'est que les appels à cesser le travail sont particulièrement suivi par les conducteurs, aiguilleurs et équipes de maintenance des trains. Une situation qui oblige à reporter certaines opérations de maintenance hors jours de grève.