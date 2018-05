Grève SNCF vendredi 18: une mobilisation à la hauteur du "lundi noir"? (calendrier)

Vendredi 18 mai marque le dixième épisode du calendrier de grève perlée de la SNCF. Avec comme grand enjeu la mobilisation des cheminots, quelques jours après le regain du "lundi noir", le 14 mai.

En effet, depuis quelques semaines, les syndicats étaient confrontés non seulement à un gouvernement inflexible mais aussi à une érosion du nombre de grévistes. Ils étaient plus d'un tiers à la SNCF lors de la grande journée de grève du 22 mars à avoir cessé le travail. Il n'était plus que 14,46% le 9 mai dernier.

Mais lundi 14, les syndicats avaient de nouveau gagné le pari de la remobilisation avec 27,58% lors d'une journée "sans cheminot et sans train". Et ce sont les postes clé qui ont le plus répondu à l'appel avec 74,4% chez les conducteurs (+21,4 points par rapport au 9 mai), 74,3% chez les contrôleurs (+28,8 pts) et 36,7% chez les aiguilleurs (+15,8 pts).

En termes d'impact sur le trafic cette différence de mobilisation peut faire osciller les chiffres entre moins d'un train sur trois et plus d'un train sur deux. Par ailleurs, une forte mobilisation sur les deux jours de grève prévus tous les cinq jours impacte -dans une moindre mesure- le trafic les trois jours suivant comme peuvent notamment le constater les usagers des réseaux RER et Transilien. Les opérations de maintenance prévues les jours de grèves doivent en effet parfois être reportées au lendemain.

Les syndicats parviendront-ils à remobiliser à la même échelle ce vendredi. L'enjeu est de taille alors que la moitié des trois mois de grève annoncés s'est déjà écoulée sans qu'ils obtiennent de véritable concession de la part du gouvernement.