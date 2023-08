La SNCF veut étendre son offre de trains lents "Ouigo train classique"

DÉPÊCHE — Retour vers le passé pour les petits budgets ! La SNCF prévoit de nouvelles lignes de trains lents pour enrichir son offre de "Ouigo train classique". Ils existent déjà pour Paris-Nantes et Paris-Lyon, la SNCF veut le faire pour Paris-Bruxelles, Paris-Rennes et Paris Bordeaux dans les années à venir.

Plus lents et plus abordables, c'est ce que propose la SNCF avec son offre "Ouigo train classique", déjà installée sur Paris-Nantes et Paris-Lyon depuis avril 2022. La SNCF s'était donné deux ans pour évaluer le succès de cette offre, et la jugeait "très satisfaisante" en mai dernier. Action, réaction ! Il en faut plus.

Comme le rapporte l'AFP, SNCF Voyageurs a déjà annoncé un projet de liaison lente entre Paris et Bruxelles pour fin 2024. Aussi, la société envisage un service similaire pour Paris et Rennes et Paris et Bordeaux.

Paris-Bruxelles se ferait ainsi en trois heures, contre 1 h 20 à grande vitesse. Pour la ligne entre Paris et Bordeaux, dont le départ se ferait depuis les gares d'Austerlitz ou de Bercy, le trajet total durerait entre 4 h 55 et 5 h 39 selon les dessertes choisies. Enfin, il faudra compter entre 3 h 50 et 4 h 20 pour faire un Paris-Rennes. Dans tous les cas, il y aurait environ 700 places disponibles.

Il est à noter que les trajets aller-retour ne se feraient que deux fois par jour pour Bordeaux et Rennes, et jusqu'à cinq fois pour Bruxelles.

Contrairement au TGV, soumis à la règle du "yield management" (les prix augmentent en fonction de la demande), les tarifs seront fixes et iront de 10 à 30 euros — et 5 euros pour les enfants, avec des options pour les bagages ou les vélos.