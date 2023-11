Transports : Pécresse présente le projet d'une ligne de métro 19

Pour compléter les lignes à venir du Grand Paris Express, notamment dans le Val-d'Oise, Valérie Pécresse et Marie-Christine Cavecchi ont présenté mardi le projet de la ligne de métro 19. Cette dernière devrait voir le jour d'ici à 2040, pour relier La Défense au secteur de l'aéroport de Roissy en passant par Argenteuil et Sarcelles, entre autres.

Entre le printemps 2024 et 2030, le Grand Paris Express doit faire naître une extension de la ligne 14, ainsi que les nouvelles lignes 15, 17 et 18. 330 kilomètres de nouveau métro et 68 nouvelles gares, mais une seule dans le Val-d'Oise. Ce qui a fait dire à la présidente de l'Ile-de-France que le département était "un grand oublié" des nouvelles infrastructures de transport.

Aussi a-t-elle pensé à une ligne 19. Le projet, qui prévoit la construction de neuf à onze gares entre Nanterre-La Folie et le triangle de Gonesse, prévoit d'irriguer ce département. "Cette ligne rejoindrait la ligne 17 dans le triangle de Gonesse pour rejoindre Roissy", a expliqué Bruno Bieder, directeur général des services en charge de l'aménagement du territoire dans le Val-d'Oise.

Le tracé n'est pas encore arrêté, et la route est encore longue puisque le projet n'a pas le soutien financier de l'État, même si celui-ci "n'est pas contre", d'après Valérie Pécresse.