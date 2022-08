United Airlines fait le pari des taxis volants pour les trajets vers les aéroports

United Airlines vient de déposer une caution de 10 millions de dollars pour se munir de 200 taxis volants à quatre passagers d'Archer Aviation, une startup basée à San Francisco. L'entreprise montre ainsi son soutien à cette technologie qui n'a pas encore été approuvée par la Federal Aviation Administration, pour commencer à transporter des passagers vers les aéroports des villes.

Des taxis volants pour ne plus jamais rater son vol à cause du trafic routier

Les avions eVTOL (décollage et atterrissage verticaux électriques) d'Archer ont la capacité de décoller et d'atterrir un peu comme des hélicoptères, ce qui signifie qu'aucune piste n'est nécessaire. Ils sont conçus pour être plus silencieux que les voitures ou même que les climatiseurs (!) et ont une autonomie de 60 miles, soit 97 km. Ils peuvent se déplacer à des vitesses allant jusqu'à 150 mph, soit 240 km/h. Selon la compagnie aérienne, ces taxis volants pourraient apporter une alternative aux passagers pour se déplacer vers les aéroports des villes aux routes les plus embouteillées où il opère, mais elle n'a pas encore décidé lesquelles.

Accélérer les mobilités électriques pour s’aligner sur les exigences actuelles

"Cette annonce marque une nouvelle étape importante dans notre relation avec Archer", a déclaré Michael Leskinen, président de United Airlines Ventures dans un communiqué. "Nous assistons à un point d'inflexion où les consommateurs, les entreprises et les décideurs sont tous alignés pour donner la priorité à la technologie qui réduit l'impact du changement climatique."