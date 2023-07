The Amundi Evian Championship, un Majeur de golf féminin historique aux couleurs tricolores

SUR LE GREEN - Vingt ans que l’on n'avait pas vu une Française gagner dans un Majeur. Et c'est Céline Boutier, jeune golfeuse de 29 ans, qui vient écrire cette page qui restera gravée dans les annales du golf, et qui plus est sur le sol français, à Évian-les-Bains (Haute-Savoie).

Elles étaient toutes là, des plus capées aux dernières vainqueurs les plus en formes du moment. Mais, rien n’y a fait, Céline a géré de bout en bout, laissant les meilleures loin derrière à plus de six points, de la tenante du titre Brook Hendersen sa plus proche rivale, à Nelly Korda, la numéro un mondiale.

À un an des Jeux Olympiques à Paris, cela est de bon augure pour le golf français qui montre qu’il faudra compter avec lui.