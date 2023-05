Espagne: record historique des exportations de gaz naturel vers la France via les Pyrénées

ÉNERGIE - Grâce à ses deux interconnexions, Irún au Pays basque et Larrau en Navarre, l'Espagne a établi un record d'exportation de gaz naturel par gazoduc vers la France au cours du mois d’avril.

Selon le communiqué de presse publié par la compagnie espagnole Enagás lundi 2 mai, l'exportation de gaz naturel par gazoduc vers la France est en hausse avec un flux de 6,52 térawattheures (TWh). Ce record dépasse celui atteint en mai 2022, période au cours de laquelle 5,9 TWh avaient été acheminés.

Baisse de production en France

En plus de la crise énergétique actuelle, il semblerait que les grèves en France aient entraîné une baisse de la production locale de gaz, augmentant ainsi sa dépendance aux importations. Dans ce contexte, le système gazier espagnol "a démontré sa capacité à garantir la sécurité de l'approvisionnement du pays voisin, en fournissant un flux constant et stable de gaz naturel", indique Enagás.

Depuis le début de la crise énergétique en 2022, l'Espagne n'a pu produire que 0,34 % du gaz qu'elle consomme sur une année. Ce chiffre place aussi la péninsule ibérique dans une situation de grande dépendance vis-à-vis de l'étranger.

La même année, en pleine spirale de hausse des prix de l'énergie, les achats de gaz par méthanier en provenance des États-Unis ont explosé en Espagne.

En février 2023, les États-Unis détrônent l'Algérie, historiquement fournisseur de gaz depuis près d'un demi-siècle, et deviennent le principal fournisseur en Espagne. L'Algérie est en deuxième position, tout particulièrement en raison de la fermeture du gazoduc Maghreb Europe (gazoduc via le Maroc) en octobre 2021.

En Espagne, les importations de gaz russe à la hausse

En outre, l'Espagne est une porte d'entrée majeure pour le gaz russe dans les ports européens. Depuis le début de l'année, le pays est devenu le principal acheteur européen de gaz liquéfié russe. En février, les importations de gaz naturel de la Russie vers l'Espagne ont augmenté de 151% par rapport au même mois en 2022. Malgré les sanctions imposées par l'Union européenne, la Russie est le troisième fournisseur de gaz naturel de l'Espagne, avec 17,2% des importations totales.

Avec la forte augmentation des achats de gaz naturel liquéfié, les États-Unis et la Russie ont fourni l'année dernière plus de 40% du gaz importé par l'Espagne, alors qu'ils représentaient à peine 2% du total cinq ans plus tôt.

Grâce à une puissante infrastructure de regazéification, l'Espagne achemine une grande partie de son gaz naturel vers d'autres pays de l'Union européenne avec 90% des ventes au cours des douze derniers mois (contre 65% en 2021).

Les exportations de gaz de l'Espagne ont augmenté de 88% depuis le début de la guerre en Ukraine pour atteindre l'équivalent de 73 186 gigawattheures (GWh), selon les registres de la Corporation des réserves stratégiques (Cores).