États-Unis: l'éditorialiste Tucker Carlson quitte Fox News

MÉDIAS - Fox News perd son animateur vedette. Tucker Carlson quitte la chaîne américaine avec effet immédiat, ont annoncé ce lundi 24 avril 2023 les deux parties dans un communiqué commun. Le départ du présentateur de “Tucker Carlson Tonight”, l'une des émissions les plus suivies du paysage audiovisuel américain, suscite la surprise aux États-Unis. Ce départ soudain, dont les motifs n’ont été dévoilés ni par la chaîne, ni par le journaliste, intervient quelques jours après la signature d’un accord de 787,5 millions de dollars entre Fox News Channel et Dominion Voting Systems, qui commercialise des machines et des logiciels électoraux, pour éviter un procès en diffamation.

Il est l'une des voix les plus influentes de l'Amérique conservatrice. Tucker Carlson animait son show depuis 2016. Une émission jusqu'alors suivie par une moyenne de 3 millions de téléspectateurs qui raffolaient des critiques du présentateur vedette contre le parti démocrate et l'administration Biden ainsi que de ses longs monologues au ton théâtral, ironique ou même moqueur.

Tucker Carlson a souvent exprimé son scepticisme quant aux versions officielles de plusieurs événements récents, de la gestion sanitaire de la Covid à la guerre en Ukraine en passant par l’élection de Biden et les émeutes au Capitole en janvier 2021.

Maintes fois accusé par ses détracteurs de relayer des théories complotistes, Carlson est membre du parti républicain et considéré comme l'une des figures les plus influentes des milieux conservateurs. Dans le cadre de son émission, il n'hésitait pas à faire régulièrement l’écho de leurs positions.

L'accord avec Dominion, cause de la rupture ?

“Fox News Media et Tucker Carlson ont convenu de se séparer. Nous le remercions pour ses services en tant qu’hôte et avant cela en tant que contributeur”, peut-on lire dans le communiqué.

Le départ du polémiste est d’autant plus soudain qu’il avait donné rendez-vous à ses téléspectateurs hier, ce lundi 25 avril. L'émission a pourtant été rebaptisée sans délai “Fox News Tonight” et plusieurs présentateurs se succéderont afin de le remplacer, en attendant la nomination du nouveau titulaire du créneau.

Le communiqué ne cite aucune raison afin d'expliciter cette séparation. Néanmoins, le départ de Tucker Carlson coïncide avec la signature, le 18 avril dernier, d’un accord de 787,5 millions de dollars entre Fox News Channel et Dominion Voting Systems, qui commercialise des machines et des logiciels électoraux, pour éviter un procès en diffamation.

En effet, Dominion réclamait 1,6 milliard de dollars à Fox News en l’accusant de diffamation pour “avoir promu le complotisme” lors de la présidentielle de 2020. Plusieurs animateurs de la chaîne ont affirmé que des machines à voter ont été manipulées ou piratées pour favoriser Joe Biden au détriment de Donald Trump dans la course à la Maison Blanche.

La chaîne, dont les dirigeants se sont dits “heureux d’être parvenus à un règlement de notre différend avec Dominion Voting Systems”, a dit “prendre acte d’une décision de la cour jugeant fausses certaines affirmations concernant” cette société.

Après Dominion, Smartmatic

Des SMS et des courriels échangés entre des animateurs vedettes de la Fox, dont Tucker Carlson et Laura Ingraham, et le magnat des médias et propriétaire de Fox Entertainment, Rupert Murdoch, démontrent que ces derniers ont relayé les accusations d’élections truquées, sans y croire.

L'animateur de “Tucker Carlson Show” a même écrit dans l'un des messages échangés qu'il détestait Trump “passionnément”.

Néanmoins, Carlson est la seule vedette de la chaîne dont ces échanges ont été dévoilés à devoir quitter l’antenne, un départ avec une prise d'effet immédiate. Quant à Fox News, une autre bataille juridique attend la chaîne, poursuivie en diffamation par la société informatique spécialisée dans le comptage des voix Smartmatic, qui lui réclame 2,7 milliards de dollars.

Tucker Carlson, dans l'une de ses dernières émissions, avait vigoureusement attaqué le monde des médias aux États-Unis, évoquant notamment un manque de déontologie, voire un problème de corruption :

"Sometimes you wonder just how filthy and dishonest our news media are." "On se demande parfois à quel point nos médias sont sales et malhonnêtes".