Plainte de BonSens contre Bill Gates: le début du procès décalé au 20 octobre

L'association BonSens.org et trois de ses administrateurs ont assigné en référé le co-fondateur de Microsoft Bill Gates devant le tribunal judiciaire de Nanterre par le biais de leur avocat Me Diane Protat. La première audience sur cette affaire était prévue aujourd'hui, jeudi 22 septembre. En revanche, les avocats de M. Gates ont réclamé ce mois un renvoi de l'audience à une date ultérieure au motif qu'ils ont « besoin d’un court délai pour échanger avec notre client et ses conseils américains ». Voir notre article à ce sujet ici.

Contactée, Me Diane Protat, qui s'est rendue ce jour au Tribunal judiciaire de Nanterre, nous informe que la date du début du procès a été fixée au 20 octobre au matin. Elle se dit satisfaite, puisque les renvois dans cette juridiction encombrée, sont en moyenne d'une durée de deux mois. Les avocats de M. Bill Gates auront également 15 jours pour adresser leur argumentaire écrit dans le cadre de la défense de leur client.

Les plaignants estiment avoir été dénigrés par le milliardaire à une heure de grande écoute devant des millions de téléspectateurs lors de son interview sur France 2 le 6 mai 2022.