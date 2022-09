Plainte de BonSens contre Bill Gates: les avocats de Bill Gates demandent un report de l'audience prévue jeudi

L'association BonSens.org et trois de ses administrateurs ont assigné en référé le co-fondateur de Microsoft Bill Gates devant le tribunal judiciaire de Nanterre par le biais de leur avocat Me Diane Protat. Les plaignants estiment avoir été dénigrés par le milliardaire à une heure de grande écoute devant des millions de téléspectateurs lors de son interview sur France 2 le 6 mai 2022, ajoutant que celui-ci aurait menti en arguant les personnes qui meurent du Covid-19 sont les non-vaccinés. Lire le détail de cette affaire dans notre article ici.

La première audience était prévue demain, jeudi 22 septembre. En revanche, les avocats de M. Gates ont sollicité un renvoi à une date ultérieure, expliquant avoir « besoin d’un court délai pour échanger avec notre client et ses conseils américains ». En guise de justification, ces derniers font valoir que l’assignation a été délivrée à M. Gates le 26 août, entrainant leur constitution à la date du 6 septembre.

Si l’avocate de BonSens, Me Protat, a accepté cette demande, néanmoins, elle plaidera demain pour que ce renvoi soit fixé à quinzaine au motif que Bill Gates a eu connaissance de la procédure à son encontre depuis la fin du mois de mai 2022, soit quatre mois plus tôt, et non depuis le 26 août, comme celui-ci l’affirme par la voie de ses représentants juridiques. La nouvelle date de l’audience devrait donc être déterminée ce jeudi.

D'ici au démarrage du procès, il est possible d’imaginer que d’autres figures du monde scientifique, politique et médiatique, viendront se greffer à cette plainte par voie d’intervention volontaire, les propos de M. Gates pouvant être considéré comme dénigrant pour l’ensemble des personnes ayant tenu un discours critique sur le vaccin contre le Covid-19.