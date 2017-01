Donald Trump menace Toyota: "Construisez des usines aux Etats-Unis ou payez d'importantes taxes à la frontière"

Le président américain élu Donald Trump a menacé jeudi 5 le géant de l'automobile japonais Toyota de représailles douanières s'il poursuivait un investissement au Mexique, maintenant une pression sans précédent sur les grands groupes industriels pour qu'ils restent aux Etats-Unis.

C'est à nouveau par un tweet rageur que le président élu s'en est pris au numéro un mondial de l'automobile, l'accusant de vouloir construire une usine au Mexique pour y fabriquer des voitures destinées au marché américain.

"PAS QUESTION! Construisez des usines aux Etats-Unis ou payez d'importantes taxes à la frontière", a tweeté M. Trump, après avoir déjà agité une menace similaire mardi à l'encontre de l'américain General Motors.

Toyota Motor said will build a new plant in Baja, Mexico, to build Corolla cars for U.S. NO WAY! Build plant in U.S. or pay big border tax.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 janvier 2017