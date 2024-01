Effets secondaires de la vaccination, composition des vaccins ARN, le Pr. Didier Raoult livre son regard sur l’actualité

ENTRETIEN ESSENTIEL – Nous recevons l’ancien directeur de l’IHU-Méditerranée Infection de Marseille, le Pr. Didier Raoult, qui poursuit son travail de recherche à l’institut. Dans cet entretien, l’infectiologue s’exprime sur les dangers des vaccins à ARN messager, leur composition, et ce que l’on sait aujourd’hui sur le sujet (et ce qu’on risque d’apprendre bientôt...). Il revient également sur le silence de l’ANSM et de l’IGAS et les résultats obtenus à l’IHU depuis 2020, chiffres qui ont fait l'objet d'un constat par huissier. Malheureusement, pour Didier Raoult, si "tout le monde a accès aux données", "plus personne ne lit, ne sait lire ou ne veut lire". Et surtout pas les politiques, gavés de fiches, effleurant à peine les sujets, “sans intelligence aucune”. Un monde politique selon lui dominé par “la stratégie d’obéissance”. “En France, la compétence n’est, depuis longtemps, plus un objectif", se désole-t-il.