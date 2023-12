Entretien avec Kémi Séba  : critique de “l’oligarchie financière apatride”, mainmise de l’occident sur l’Afrique et servitude volontaire

ENTRETIEN – Nous recevons Kémi Séba, président de l’ONG Urgences panafricanistes, militant pour l’indépendance et la souveraineté des peuples. Figure de proue du mouvement panafricaniste depuis plus de 15 ans, il n’a eu de cesse de dénoncer les manipulations de ‘’l’oligarchie financière apatride’’, puissances privées qui financent les politiques et les médias et soufflent aux oreilles des élus en place. Dans cet entretien, Kémi Séba, pas le genre à mâcher ses mots, on va le voir, revient sur son attachement aux combats des peuples pour accéder à leur indépendance et la bataille à mener à ces forces financières dont les intérêts ne sont absolument pas ceux des populations travailleuses.

Au sujet de l’immigration, l’auteur du livre “Philosophie de la panafricanité fondamentale” (Éd. Fiat Lux, 2023) pointe la responsabilité de ces gens issus qui, comme des grands enfants, ne se prennent pas en main et se complaisent dans une éternelle position de victimes, mais surtout évoque, exemple à l’appui, la mainmise des puissances occidentales sur les pays du continent africain, une des raisons de la migration massive de populations vers l’Europe et la France.