"Les yeux grands fermés", écrit par Émilie Marsollat qui s’est inspirée de sa propre histoire, est diffusé ce soir lundi 2 octobre, en prime time sur TF1.

Émilie Marsollat avait le scénario de " Les yeux grands fermés " dans ses cartons depuis 22 ans. Le film a enfin été tourné, réalisé par Clément Michel, grâce notamment au soutien de Muriel Robin qui incarne un des rôles principaux aux côtés de Guillaume Labbé et de Pauline Étienne. Il est diffusé ce soir en prime time sur TF1.

Dans cet Entretien essentiel, la scénariste partage avec nous les cheminements de pensée qui ont présidé à l’écriture de cette histoire inspirée d’une situation qu’elle a vécue, et les réflexions qu’elle souhaiterait que ce film suscite.

" Les yeux grands fermés " se regarde comme un thriller remarquablement bien joué, et invite effectivement à interroger le déni qui entoure le viol des enfants et ses causes.

À Paris, le fim a été projeté en avant-première dans l’auditorium du secrétariat d’État chargé de l’enfance, avec le soutien de la secrétaire d’État Charlotte Caubel qui a exprimé une volonté ferme de s’attaquer au problème des violences faites aux enfants.