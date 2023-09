Lois extraterritoriales, indépendance des dirigeants politiques, lobbying et corruption... Entretien avec Patrick Jaulent (deuxième partie)

ENTRETIEN ESSENTIEL - PARTIE UNE - PARTIE DEUX - Nous recevons Patrick Jaulent pour un second entretien. Cet ancien directeur d’une agence nationale de cybersécurité et docteur en électronique, présente son nouveau livre : "Corruption mondiale" (publié en autoédition, 2023). Il évoque la politique contemporaine, ses rouages législatifs, le droit et les phénomènes de corruption. Que signifient par exemple les lois dites extraterritoriales ? Quel est leur poids dans la marche du monde ? Nos dirigeants peuvent-ils encore exercer en toute indépendance le mandat qui leur est octroyé par les citoyens, au sein de nos démocraties représentatives ? L'influence grandissante des lobbies industriels est sévèrement mise en cause. Grâce à un pouvoir financier démesuré, celle-ci passe par des dons massifs réalisés auprès de nombreuses formations politiques et de leurs membres. En France, du simple maire au président, en passant par les députés (le schéma est le même aux États-Unis), le personnel voué originellement au fonctionnement de nos démocraties, est exposé à des risques de mise sous tutelle et de corruption. Au final, qui vote les lois ? Les dirigeants politiques ne sont-ils pas sous contrôle ? Ce sont ces questions que Patrick Jaulent se pose, tentant d'apporter le plus de réponses possibles à la fois dans son ouvrage et sur le plateau de France-Soir.

Patrick Jaulent, Corruption mondiale, 277 pages, publié en autoédition, 2023