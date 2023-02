"L’absence de vision et l’impunité des hauts fonctionnaires sont la démonstration que le système arrive à sa fin" Paul-Antoine Martin

“Absence de vision et de stratégie”, “manque de culture”, “prétention”... C’est dans ces termes incisifs que Paul-Antoine Martin dépeint les hauts fonctionnaires français dans son ouvrage “Le clan des seigneurs : Immersion dans la caste d'État”, paru le 11 janvier 2023 aux éditions Max Milo. Ingénieur de formation et cadre dirigeant, il dévoile dans cet “Entretien essentiel” le “fonctionnement de mafia” et le raisonnement de ces membres de la haute administration qui "sont la caricature d’eux-mêmes”. Dressant un constat “assez terrible” de ces personnes qui “peuvent échouer sans que leur carrière ne s’arrête", Paul-Antoine Martin nous explique cet état de fait par “leur impunité”, selon lui, signe que le “système arrive à sa totale fin : son accomplissement dans le dérèglement”.

Ils ne sont pas élus, ils ne sont pas connus, mais ces hauts fonctionnaires “prennent les décisions, ont le pouvoir en France, ne risquent rien, ne craignent rien et auront, de toute façon, les honneurs de la nation : la République en fait son élite”. “Ils savent mieux que quiconque. Encore mieux que les experts, avec une assurance en leur savoir : une totale prétention”, souligne Paul-Antoine Martin. Même un Premier ministre “a eu du mal” face à ce corps, poursuit-il, en racontant l’anecdote d’un haut fonctionnaire, indéboulonnable, qui “a réussi l’exploit” de faire baisser de 30% l’activité d’une infrastructure économique en sept ans. Et d'ajouter : "J’en ai vu qui ne lisent pas, ou qui sont à la tête de structures de commerce international sans pouvoir parler en anglais”.

Évoquant sans détours un “esprit appauvri”, un “avachissement intellectuel, culturel et surtout moral” qui font “que ces personnages finalement se rabougrissent à leurs caricatures”, l'auteur attire particulièrement l’attention sur "l’analogie" entre hauts fonctionnaires sortis des écoles Polytechnique et de l’ENA et grands dirigeants politiques ou certains membres du gouvernement : "Je comprenais d’autant mieux nos hommes politiques en observant les hauts fonctionnaires et réciproquement. J’ai constaté qu’ils sont assez semblables dans leur mode de fonctionnement”.

Son livre “Le clan des seigneurs: Immersion dans la caste d'État” dévoile, à travers un personnage, “l’état d’esprit de ces personnes”, leurs comportements, leur manière de raisonner et de penser les choses, avec, en prime, de nombreuses anecdotes : “Toutes sont vraies. Il y en a qui sont incroyables, grotesques, mais vraies. C’est un récit dans lequel tous les faits sont avérés”. Un travail “courageux” mais également “dangereux”.