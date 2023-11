Pierre Barnérias : “Je veux réconcilier vaccinés et non-vaccinés, on a tous été otages d’une presse qui a choisi son camp”

Journaliste puis producteur de documentaires depuis plusieurs décennies, reconnus par ses pairs, Pierre Barnérias est du jour au lendemain devenu persona non grata. Son méfait : avoir réalisé fin 2020 le documentaire Hold-up, contre-pied au discours officiel tenu durant la crise sanitaire.

Trois ans plus tard, le réalisateur a réuni certains des participants de son film pour en effectuer une analyse et regarder ce qui s’est révélé correct. Et pourquoi un tel déferlement de haine lui est tombé dessus, ainsi que sur tous les intervenants de Hold-up qui avaient osé critiquer la parole officielle de la gestion de la crise. Ce documentaire rassemblait pourtant deux prix Nobel et des scientifiques de renom…

Le président de l’AFP a d’ailleurs été mis en examen pour diffamation envers Hold-up et un procès se tiendra en octobre 2024, ou l’AFP aura à présenter les faits sur lesquels leur article sur le film a été fondé...

Aujourd’hui, dans cet Entretien essentiel, Pierre Barnérias nous explique comment il a vécu cette situation mais aussi le challenge que fut le financement de ce film suite à la suppression des diverses cagnottes proposées au public.

Hold-Up 3ans après, l’émission sur Citizen-V et Holdup-lefilm