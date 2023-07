Respect des libertés, lutte contre la corruption, Frexit... : "Il ne faut négliger aucun combat", Florian Philippot, président des Patriotes

ENTRETIEN ESSENTIEL - Florian Philippot, président des Patriotes (LP), vient de déposer une plainte pénale en Belgique contre la présidente de l'Union Européenne Ursula von der Leyen. Il s’agit d’une première pour un homme politique en France, qui prend le pas sur la plainte déposée par Fréderic Baldan, lobbyste belge avec le soutien de Me Diane Protat. Dans cet entretien essentiel, Florian Philippot déclare avoir été surpris de la vitesse avec laquelle la justice belge a agi dans cette procédure. En seulement quelques jours, celui-ci a pu obtenir une audition. Il évoque par ailleurs le Frexit, en affirmant que "le système européen n'est pas réformable" et revient sur l'affaire de la nomination contestée de Fiona Scott Morton au poste d’économiste en chef de la direction de la concurrence de la Commission européenne (qui a depuis décliné l’offre du poste). Florian Philippot aborde de plus la question de la corruption systémique en France et de l'influence du président Macron dans le scandale Uber, en s'appuyant sur le récent rapport du Sénat "très bien fait", traitant de cette affaire. Un entretien vif et sans concession.