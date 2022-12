Brian Martin explore les mécanismes de la censure à l'heure du Covid-19

« Vous avez un groupe dominant qui a presque le monopole de l'opinion des experts (...) Pourtant, quelques individus critiquent l'opinion dominante et menacent de transformer le monopole où tous les experts sont d'accord en un débat. Un débat signifie que, peut-être, nous ne savons pas lequel a raison. Par conséquent, ces experts dissidents, en remettant en cause l'opinion orthodoxe, représentent une menace bien plus grande. Et c'est pourquoi ils sont attaqués de diverses manières. » Dans ce “Debriefing“, Brian Martin, professeur émérite en sciences sociales et spécialiste de la censure, revient sur un article intitulé « La censure et la suppression de l’hétérodoxie du COVID-19, tactiques et contre tactiques », auquel il a participé avec quatre autres chercheurs.

Cet entretien est l'occasion pour lui d'expliciter son travail de recherche dont le but était d’avertir le public des effets désastreux de l'absence de débat contradictoire en médecine, en science et en santé publique depuis l'émergence de l'épidémie de Covid-19.

Si la censure n'a pas commencé avec la crise sanitaire, elle a pris une ampleur sans précédent depuis l'apparition du virus. Brian Martin revient sur les expériences des médecins et des chercheurs qui ont été la cible de cette censure suite à leurs publications ou à leurs déclarations contestant le point de vue officiel sur le covid. Il rend compte des attaques et des méthodes de déstabilisation employées par les tenants du narratif dominant contre les individus critiques des mesures sanitaires et de la politique de vaccination en population générale.

Il expose également les contre-attaques des personnes censurées qui, après une période d’effroi, ont réagi en élaborant des stratégies de défense pour continuer à faire entendre leurs voix.

Brian Martin est professeur émérite en sciences sociales à l'Université de Wollongong en Australie. Spécialiste de la censure, il est l'auteur de 22 livres et de centaines d'articles sur la non-violence, les lanceurs d’alerte, les controverses scientifiques, les questions d'information et la démocratie.

L'article publié aux éditions scientifiques Springer a été écrit en collaboration avec Yaffa Shir-Raz, Ety Elisha, Natti Ronel et Josh Guetzkow.