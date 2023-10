Coalition citoyenne  : déçus par les partis politiques, des citoyens créent des alternatives. Entretien avec Grégoire Lecocq.

Des citoyens dénoncent un système qui tourne en rond. Pour tenter de sortir de ce cercle vicieux, des collectifs et associations tentent de regrouper les citoyens pour réfléchir à des alternatives. Ce samedi 14 octobre 2023, un congrès politique est organisé par des citoyens à Bordeaux, salle Quintin Loucheur. Dans le cadre du Débriefing, nous avons rencontré Grégoire Lecocq, cofondateur de cet évènement. Il revient sur le manque de confiance des citoyens dans leurs institutions. Selon lui, le système politique est aujourd’hui « biaisé » par la mainmise des grandes fortunes sur les médias et le financement des élections : « Comme les élus sont très peu nombreux, ils sont aisément corruptibles. Si l’on augmente la capacité législative du pays, ça va être beaucoup plus dur de corrompre une grande masse de la population. »



Affiche du congrès politique du samedi 14 octobre :