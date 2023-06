Le Monde condamné : "Les fact-checkeurs ont été fact-checkés", décryptage de l'avocat de France-Soir, Me Arnaud Dimeglio

DEBRIEFING — Nous recevons dans ce Débriefing, Me Arnaud Dimeglio, avocat au barreau de Montpellier et de Paris, qui a défendu le site d’information généraliste France-Soir dans le cadre du procès face au journal Le Monde.

Me Dimeglio s'exprime sur cette décision de justice : "France-Soir est reconnu comme un service de presse en ligne qui bénéficie d’un certificat d’information politique et générale. Donc, il y avait un décalage total entre la qualité professionnelle du service de presse en ligne de France-Soir et une information contraire diffusée par le journal Le Monde, [qui le décrivait comme] un 'simple blog' qui diffuserait de 'fausses informations'. […] La justice a statué que l’on ne peut pas dire que France-Soir diffuse de fausses informations. […] C’était une campagne de dénigrement, à un moment donné on dit stop, ça suffit."

Arnaud Dimeglio a aussi défendu Xavier Azalbert, directeur de la publication de France-Soir face au médecin Matthias Wargon, il annonce que son client va faire appel de la décision de justice.