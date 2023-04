Dr Peter McCullough : "Les auteurs de l’étude française Jabagi commettent des erreurs fondamentales"

DEBRIEFING - Le docteur Peter McCullough, cardiologue américain, est l’un des scientifiques les plus cités sur la crise sanitaire du Covid. Dans ce nouveau debriefing, il évoque les divers points de l’actualité en sciences, tant aux États-Unis qu’en Europe.

L’étude EPI-PHARE* parue en France de Jabagi et al., "Accident vasculaire cérébral, infarctus du myocarde et embolie pulmonaire après le rappel bivalent" (dont les résultats engagent à la poursuite de l'utilisation du vaccin bivalent), n’a pas manqué de le faire tomber de sa chaise. McCullough s’est fendu d’une critique véhémente sur son blog personnel :

“Des centaines de citoyens français souffrent d'événements cardiaques après des rappels [de vaccins] bivalents”.



L’AIMSIB (Association Internationale pour une médecine scientifique indépendante et bienveillante) a aussi commenté cette analyse dans un article critique qui lui permet de conclure que “les données sont bien disponibles”.

Rappelons que le Dr Toubiana a demandé depuis plus d’un an à avoir les données de mortalités toutes causes afin de pouvoir faire une analyse qui clôturerait une fois pour toute le débat sur l’efficacité des vaccins. On lui a répondu que “les données n’étaient pas disponibles”...

Le docteur McCullough revient sur les derniers développements liés aux actions juridiques à l’encontre des fabricants des vaccins géniques et annonce la création de sa chaîne, un média indépendant.

*Groupement d'intérêt scientifique constitué par l'ANSM et la Cnam.